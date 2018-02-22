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За минувшие сутки враг провел 20 прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, в результате которых трое украинских защитников были ранены, еще один – получил боевую травму, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Также отмечается, что в результате неосторожного обращения с оружием погиб один украинский военнослужащий.

В штабе подчеркнули, что на луганском направлении противник применил 122-мм артиллерию, минометы различных калибров и вооружение БМП по нашим опорным пунктам вблизи Троицкого. Из минометов калибра 82-мм оккупанты вели огонь у Крымского, Новоалександровки и Катериновки. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, захватчики обстреливали защитников Луганского, Железного и Новолуганского, а защитников Майорска – из зенитной установки. Из стрелкового оружия захватчики провоцировали наших воинов неподалеку Зайцево.

На донецком направлении враг из минометов калибра 120 и 82 мм и гранатометов вел огонь у Водяного и Лебединского, что в приморской области нашей обороны. Из стрелкового оружия противник обстреливал наши позиции в районе Авдеевки.

 
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