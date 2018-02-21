Оболонский районный суд Киева допросил по видеосвязи Президента Петра Порошенко в рамках рассмотрения дела о госизмене бывшего президента Виктора Януковича.

Глава государства заявил об угрозе его жизни во время поездки в Крым 27 февраля 2014 года.

Однако суд досрочно прекратил допрос Президента из-за некорректных вопросов в его адрес со стороны защиты.

Председателем Конституционного суда Украины избран Станислав Шевчук.

Начальник Мостиского пограничного отряда принял решение о запрете лидеру «Руху нових сил» Михаилу Саакашвили въезда в Украину до 13 февраля 2021 года.

Кабинет Министров Украины принял решение о повышении пенсий военнослужащим с 1 января в среднем на 1,5 тыс. грн.

С 1 января 2018 года все категории пенсионеров органов системы Министерства внутренних дел получат повышенную пенсию.

Министр финансов Украины Александр Данилюк подтвердил решение Европейского Союза о закрытии проекта по модернизации контрольно-пропускных пунктов на границе Украины.

В то же время глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что в реализации проекта Евросоюза, предусматривающего модернизацию КПП с Украиной, есть трудности, однако решение о сворачивании проекта не принималось.

Министерство инфраструктуры анонсировало Hyperloop в Украине.

Печерский районный суд Киева закрыл уголовное производство в отношении бывшего министра финансов Украины Юрия Колобова. Об этом в комментарии Радио Свобода сообщил адвокат Игорь Фомин.

Суд Европейского Союза аннулировал решение Совета ЕС от марта 2017 года о санкциях, которые были наложены на украинского депутата-беглеца Сергея Клюева и действовали до марта этого года.

Если закон об антикоррупционном суде не будет соответствовать требованиям МВФ или эти требования не будут изменены, очередной транш Украине не предоставят. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк.

Президент Петр Порошенко назначил Павла Букина главой Государственного концерна «Укроборонпром».

Кабинет Министров утвердил государственный стандарт начального образования, по которому будут учиться первоклассники с 1 сентября 2018 года.

Правоохранители установили лица злоумышленников, которые пытались поджечь офис Общества венгерской культуры Закарпатья (ОВКЗ) в ночь на 4 февраля.

Апелляционный суд Киева отменил постановление об избрании президенту ФК «Карпаты», бизнесмену Петру Дыминскому, подозреваемому в совершении смертельного ДТП, меры пресечения в виде содержания под стражей.

За 4 года оккупации Крыма российские силовики на территории полуострова задержали 456 граждан Украины, в том числе и крымских татар.

В зоне АТО в результате обстрела боевиков погибла военный медик.

Министр образования Лилия Гриневич отметила, что заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о том, что представителей венгерского нацменьшинства не приглашали на переговоры об изменениях в закон «Об образовании», не соответствует действительности.