В реализации проекта Евросоюза, предусматривающего модернизацию пограничных контрольно-пропускных пунктов с Украиной, есть трудности, однако решение о сворачивании проекта не принималось, заявил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли на брифинге в Харькове.

«Действительно, мы столкнулись с проблемами в реализации этого трансграничного проекта», - отметил он.

В чем именно заключаются трудности Мингарелли не уточнил, сославшись на то, что не принимает непосредственного участия в проекте, сообщает ZN.UA.

По словам главы представительства ЕС, решение о сворачивании проекта не принималось.

«Я не могу вам сказать, что решение о прекращении этого проекта уже принято», - сказал он.

Напомним, ранее агентство Reuters сообщило, что Европейский Союз закрывает проект по модернизации и строительству пограничных контрольно-пропускных пунктов с Украиной.

В свою очередь Государственная фискальная служба сообщила, что пока не имеет информации о прекращении ЕС финансирования инфраструктурных проектов на украинской границе.