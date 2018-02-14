Правоохранительные органы установили лиц, которые в ночь на 4 февраля пытались поджечь офис «Общества венгерской культуры Закарпатья» (ОВКЗ) вблизи Генерального консульства Венгрии в Ужгороде. Об этом заявил глава ОГА Геннадий Москаль в присутствии руководства Генконсульства и ОВКЗ.

«Преступники – иностранцы, это двое молодых ребят из праворадикальной организации одной из стран Евросоюза, - заявил он. - Сразу могу сказать, что это не граждане Венгрии».

По словам чиновника, члены этой организации участвовали в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков так называемых «ЛНР» и «ДНР».

«Они исповедуют идеологию панславизма под эгидой России, поддерживают политику Путина и тесно контактируют с российскими правыми Лимонова», - подчеркнул Москаль.

«Сотрудники Службы безопасности Украины идентифицировали этих людей через камеры видеонаблюдения, установили, с помощью каких мобильных телефонов они координировали свои действия, в каком хостеле проживали, на какой автозаправочной станции покупали горючее для поджога, когда пересекли границу с Украиной, нам известны их фамилии, адреса и паспортные данные», - добавил он.

Установлено, что двое иностранцев приехали на Закарпатье накануне совершения преступления через пункт пропуска «Ужгород» на словацко-украинской границе и поселились в хостеле на ул. Льва Толстого в Ужгороде.

В ночь на 4 февраля они совершили две попытки поджога офиса ОВКЗ.

«Сначала после 01:00 ночи (при этом один из преступников снимал поджог на смартфон, очевидно, для отчета). Оставшись недовольными последствиями, после 04:00 они сделали еще одну попытку поджога. А утром выехали из Украины через тот же ПП «Ужгород», - рассказал глава ОГА. Обоим иностранцам заочно будет объявлено подозрение, после чего их объявят в международный розыск.

Как сообщал ForUm, утром в воскресенье, 4 февраля, неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в окно здания областного офиса организации закарпатских венгров КМКС в Ужгороде.