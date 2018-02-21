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Сотрудники Приморского отдела полиции Одессы расследуют обстоятельства и причины поджога иномарки заместителя председателя Одесского апелляционного административного суда.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на представителя отдела коммуникаций облглавка Нацполиции Светлану Белецкую.

«Сегодня, 21 февраля, следователь Приморского отдела полиции Одессы открыл уголовное производство по факту поджога автомобиля Volkswagen Touareg, которым пользуется заместитель председателя апелляционного административного суда. Следственно-оперативная группа установила, что злоумышленник бросил в машину бутылку с зажигательной смесью. Нa место события прибыли спасатели, которые оперативно потушили пожар. Сотрудники полиции нашли рядом с автомобилем обгоревшую пластиковую бутылку и коробку спичек», - отметила Белецкая.

Уголовное производство открыто по признакам ч.1 ст. 194 (умышленное уничтожение имущества путем поджога) Уголовного кодекса Украины. Причины совершения преступления и личность злоумышленника устанавливаются.

Заместитель председателя суда Александр Джабурия задекларировал три дорогие иномарки, две из которых находятся у него на праве пользования. Официально судья обладает только Subaru Impresa (2008).
ForUm

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