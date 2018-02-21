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В Национальном банке Украины считают целесообразным продлить санкции, заканчивающиеся 16 марта, в отношении банков с российским государственным капиталом. Об этом заявил директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук, сообщает Радио Свобода.

По его словам, присутствие банков с российским капиталом сокращается в банковском секторе практически по всем показателям.

«По сути, я думаю, что это вопрос времени, когда банки с российским капиталом оставят украинский рынок... Это может происходить путем продажи, путем снижения балансов, закрытия отделений. Мы очень четко видим, что российский государственный капитал полностью покинет украинский банковский сектор», - сказал он.

Напомним, Украина в марте 2017 года ввела санкции против всех пяти работающих структур российских госбанков: «Сбербанка» и ВТБ, «БМ Банка» («внучка» ВТБ), Проминвестбанка («дочка» ВЭБа) и VS Bank («внучка» Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур.

Российский «ВТБ» массово закрывает отделения в Украине и к лету намерен оставить один-два офиса в Киеве.

 
ForUm

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