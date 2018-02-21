Херсонский городской суд арестовал украинское судно, подозреваемое в поставках ильменитовой руды в аннексированный Россией Крым. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры АР Крым.

«Это уже четвертое судно, на которое наложен арест. Однако в отличие от других морских судов, которые незаконно заходят в закрытые порты Крыма, по материалам следствия судно «Нефтерудовоз 45» имеет отношение к незаконной поставке ильменитовой руды на территорию АР Крым через порт «Кавказ». Изучение судебной документации и сервера трафика позволит подтвердить противоправную деятельность украинского судовладельца и защитить экономические интересы нашего государства», - прокомментировал прокурор Крыма Гюндуз Мамедов.

17 февраля в рамках уголовного производства сотрудники ГУ СБУ в АР Крым и Государственной пограничной службы Украины провели санкционированный обыск судна.

По результатам обыска обнаружена и изъята судебная документация, навигационное оборудование и морское судно, допрошены все члены экипажа.

Судно ходит под флагом Украины, порт прописки – Херсон.