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Кабинет Министров Украины разработал проект закона о повышении пенсий военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов и направляет документ в Совет национальной безопасности и обороны для дальнейшего обсуждения. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«Следующий наш шаг – предложение изменения пенсионного обеспечения военных пенсионеров. Такие предложения мы передаем в СНБО, где на уровне Президента мы найдем окончательные решения, чтобы с января украинские военные пенсионеры получали повышенные пенсии», - сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что речь о 550 тыс. военных пенсионеров, которые смогут получить повышенные пенсии. Механизм осовременивания пенсий будет аналогичен введенному осенью.

«Придание пенсий (военным) будет происходить автоматически. Боевые пенсии будут больше обычных, - сказал Гройсман. - Но уверен, что среднее увеличение составит не менее 1,5 тыс. грн. Боевые пенсии вырастут даже больше».
ForUm

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