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Санкции США против России, введенные в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» привели к потерям оборонно-промышленного комплекса РФ примерно на 3 млрд долл. Об этом заявила представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт на брифинге 20 февраля, сообщается на сайте Госдепа.

«Прекращение таких сделок, по сути, является наказанием. Зачем? Потому что это означает, что меньше денег уходит в российский бюджет. Таким образом, это можно считать успехом в части привлечения России к ответственности», − отметила она, передает 112 Украина.

Нойерт напомнила, что всем американским дипмиссиям поручено предпринимать усилия для предотвращения деловых контактов с Россией, прежде всего с ее оборонно-промышленным комплексом.

Напомним, в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» Минфин США опубликовал так называемый «кремлевский доклад», в котором содержатся имена приближенных к Владимиру Путину российских чиновников и бизнесменов. Всего в список попали 210 имен — 114 чиновников и 96 бизнесменов.

Среди фигурантов списка — глава администрации президента Антон Вайно, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, спикер Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава ФСБ Александр Бортников, предприниматели Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Евгений Касперский, Сулейман Керимов.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что на основе «кремлевского доклада» будут введены новые санкции против России.
ForUm

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