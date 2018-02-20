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В Кривом Роге зафиксировали землетрясение магнитудой 3,2. Информацию об этом подтвердили в главном управлении Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в Днепропетровской области, сообщает Радио Свобода.

Пресс-секретарь управления Дарья Гречищева отметила, что по данным сейсмологической станции, землетрясение было зафиксировано этой ночью.

«Эпицентр землетрясения находился на глубине пять километров. Причиной землетрясения стал тектонический разлом на глубине 200 километров. Люди почувствовали толчки. Информация о том, что землетрясение могли вызвать горные работы, не подтверждается», - отметила Гречищева.

Жители Кривого Рога в социальных сетях сообщали, что этой ночью по меньшей мере в двух районах города ощущался подземный толчок.

Подземные толчки в Кривом Роге фиксировали в разные годы. Местные жители связывают их с работой железорудных шахт. Так, в 2013 году в городе произошло землетрясение, как заявляли ГосЧС, «силой от 4 до 5 баллов».
ForUm

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