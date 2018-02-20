Генеральный прокурор Юрий Луценко не имеет права увольнять прокурора, который в 2012 году посадил его в тюрьму.

Об этом заявила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган.

«Юрий Луценко не искал и не будет искать возможности, как отомстить своим обидчикам. Помните его фразу: «Я не буду тратить время на личную месть»? И это при том, что обвинения против него были высосаны из пальца. К сожалению или к счастью, после реформы, которую мы провели в прокуратуре в 2017 году, после формирования нового КДКП генеральный прокурор не имеет права никого увольнять единолично из собственных соображений», - написала она в Facebook.

Ранее стало известно, что прокурор Виктор Клименко, который отправил Луценко за решетку, получил повышение и успешно прошел тайную проверку добродетели.