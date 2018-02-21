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В Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции приглашен первый заместитель министра молодежи и спорта Украины Игорь Гоцул. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Так, Нацагентство установило, что находясь на руководящей должности центрального органа исполнительной власти, будучи лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, и в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 части первой статьи 3 Закона Украины «О предотвращении коррупции», субъектом, на которого распространяется действие закона, он совершал действия в условиях реального конфликта интересов. Соответствующий конфликт возник во время рассмотрения и согласования документов, которые касаются возглавляемого им общественного союза «Федерация легкой атлетики Украины».

«В этом случае есть факт нарушения требований закона по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Также указанное деяние содержит признаки административного правонарушения, связанного с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена статьей 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях», - заявили в НАПК.

Гоцул приглашен в Национальное агентство 22 февраля 2018 в 11:00.

В НАПК напоминают, что неявка должностного лица не является препятствием для осуществления дальнейших возможных мер в соответствии с требованиями законодательства Украины об административных правонарушениях.

 
ForUm

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