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На этой неделе в Киеве ожидается понижение температуры воздуха до 16° мороза ночью. Об этом сообщает КГГА со ссылкой на Гидрометцентр.

Так, 21 февраля в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололед, ветер переменных направлений, 3-8 м/с, температура ночью 6-8°, днем ​​2-4° мороза.

22 и 23 февраля ожидается переменная облачность, без существенных осадков, только днем ​​в пятницу небольшой снег. На дорогах местами гололед, ветер восточный, 3-8 м/с, температура ночью около 10° мороза, днем ​​5-7° мороза.

24 февраля синоптики прогнозируют умеренный снег, температура ночью 9-11° мороза, днем ​​6-8° мороза. 25 февраля ожидается небольшой снег, температура ночью 14-16°, днем ​​около 10° мороза.
ForUm

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