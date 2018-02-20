На этой неделе в Киеве ожидается понижение температуры воздуха до 16° мороза ночью. Об этом сообщает КГГА со ссылкой на Гидрометцентр.

Так, 21 февраля в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололед, ветер переменных направлений, 3-8 м/с, температура ночью 6-8°, днем ​​2-4° мороза.

22 и 23 февраля ожидается переменная облачность, без существенных осадков, только днем ​​в пятницу небольшой снег. На дорогах местами гололед, ветер восточный, 3-8 м/с, температура ночью около 10° мороза, днем ​​5-7° мороза.

24 февраля синоптики прогнозируют умеренный снег, температура ночью 9-11° мороза, днем ​​6-8° мороза. 25 февраля ожидается небольшой снег, температура ночью 14-16°, днем ​​около 10° мороза.