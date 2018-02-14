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Принятый Верховной Радой закон о реинтеграции оккупированных территориях Донбасса не исключает силового освобождения оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. Об этом в интервью Громадському сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

«Закон не перечеркивает мирный путь, наоборот, сегодня никто не отменил Минские соглашения. Да, Россия их саботирует, она пытается их нивелировать, но дипломатический путь, согласно позиции Президента, остается одним из приоритетных», - сказал он.

Однако, по словам Турчинова, имея приоритет для дипломатических мер, закон четко дает возможность использовать весь потенциал силового стороны.

«Мы не говорим, что сегодня можем освободить территорию исключительно силовым путем. Но этот закон не исключает такого пути и создает для этого предпосылки. Чтобы не надо было принимать дополнительные законодательные акты, которые бы обеспечили правовое поле для применения силы во время противодействия агрессору», - добавил Турчинов.

Как сообщал ForUm, 18 января Верховная Рада в окончательном чтении приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» — так называемый закон о реинтеграции Донбасса.

«За» его принятие проголосовали 280 депутатов. Согласно документу, территории Донбасса признаются оккупированными, а Россия страной-агрессором.

8 февраля спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон и передал его на подпись Президенту Петру Порошенко.
ForUm

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