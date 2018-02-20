Государственная фискальная служба в городе Киеве приняла от граждан 3200 деклараций об имущественном состоянии и доходах на общую сумму задекларированного дохода 1,9 млрд гривен.



Об этом сообщила глава управления ГФС в городе Киеве Людмила Демченко в интервью одному из телеканалов, передает УНИАН.

«Сегодня у нас уже 3200 физических лиц подали декларации, у нас уже 200 миллионеров, хотя в прошлом году было 100 миллионеров», - сказала она.

Демченко также сообщила, что физические лица могут подать заявление на получение налоговой скидки.

«На сегодня подано заявок на возврат 4 млн 900 грн, в прошлом году было подано заявлений только на 2 млн грн», – сообщила Демченко.

Декларационная кампания 2018 года стартовала с 1 января, в ходе нее граждане должны декларировать доходы, полученные в течение 2017 года. В ходе декларационной компании 2017 года о своих доходах за 2016 год отчитались 513 тыс. украинцев. Общая сумма задекларированных доходов граждан составила 50,8 млрд грн, что на 4% превышает показатель предыдущего года. Обязательства по налогу на доходы физлиц составили 1,62 млрд грн, по военному сбору – 226,5 млн грн.

