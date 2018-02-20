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Министерство здравоохранения констатирует, что за период с 1 января по 19 февраля корью заболели 5097 человек, 6 человек умерли от осложнений кори.

Об этом на брифинге заявил заместитель генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Виктор Ляшко, сообщают Українські Новини.

«Всего на протяжении 7 недель 2018 года корью заболели 5 097 человек... Подтвердился еще один летальный исход - умер 5-месячный ребенок в Одесской области», - сказал он.

Ляшко отметил, что лидером по заболеваемости является Ивано-Франковская область, где с начала года зарегистрирован 1 141 случай заболевания корью.

На втором месте – Одесская, на третьем Закарпатская и на четвертом Черновицкая области.

Также, по словам Ляшко, остаток вакцин против кори, краснухи и паротита по оперативным данным составляет 228 тыс. доз.

По оперативным данным за период с 12 февраля по 19 февраля корью заболели 827 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что всего с начала вспышки заболеваемости корью в Украине умерли 10 взрослых и детей, а с начала года - 5 человек.

 
ForUm

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