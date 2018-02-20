Не менее 98 человек убиты в результате авианалетов и обстрелов, совершенных предположительно сирийской армией в Восточной Гуте, пригороде Дамаска, находящемся под контролем повстанцев.

Как сообщают во вторник, 20 февраля, правозащитники из Сирийского наблюдательного совета по правам человека (SOHR), среди погибших есть женщины и дети.

По данным гуманитарной организации «Белые каски», число жертв превышает 100 человек. Еще около 300 человек получили ранения, сообщает DW.

«Интенсивность бомбежки и артударов по Восточной Гуте свидетельствует о том, что атака была подготовлена сирийским правительственными войсками», - заявил глава SOHR Рами Абдель Рахман.

Он полагает, что армия таким образом расчищает себе дорогу для наземного наступления.

Восточная Гута является одной из последних территорий в Сирии, остающейся под контролем повстанцев. Город более четырех лет находится в осаде. В регионе около 400 тысяч человек отрезаны от гуманитарной помощи. Активисты указывают, что население находится в крайне тяжелом положении. Евросоюз 19 февраля в очередной раз призвал стороны конфликта к снижению уровня насилия и обеспечению доступа людей к помощи.