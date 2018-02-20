также в разделеМир
Пожар в автобусе в Казахстане, унесший 52 жизни, возник из-за паяльной лампы 10
Глава МИД Венгрии назвал коллегу из Люксембурга идиотом 42
Трамп занял последнее место в рейтинге президентов США 39
Ворота посольства Польши в Тель-Авиве разрисовали свастикой 52
В Иране разбился самолет: 66 погибших 68
Франция будет закрывать телеканалы и СМИ, действующие под влиянием РФ 55
Трамп прокомментировал обвинения против россиян во вмешательстве в выборы 60
США обвинили 13 россиян во вмешательстве в американские выборы 81
Пилоты Ан-148 ругались перед крушением 123
Австралия также обвинила РФ в кибератаке NotPetya 32
СМИ: От авиаудара США в Сирии погибли или ранены 300 российских наемников 130
Брейвик впервые заявил о раскаянии 77
США назвали кибератаку NotPetya операцией российских военных 44
РФ подтвердила гибель россиян в результате авиаудара США в Сирии 224
От живущих за рубежом поляков требуют сообщать об антипольских заявлениях 183
В Сирии погибли еще 15 россиян 154
Раненые в Сирии наемники лечатся в больницах минобороны РФ 114
Британия официально обвинила армию РФ в кибератаке NotPetya 79

Не менее 98 человек убиты в результате авианалетов и обстрелов, совершенных предположительно сирийской армией в Восточной Гуте, пригороде Дамаска, находящемся под контролем повстанцев.

Как сообщают во вторник, 20 февраля, правозащитники из Сирийского наблюдательного совета по правам человека (SOHR), среди погибших есть женщины и дети.

По данным гуманитарной организации «Белые каски», число жертв превышает 100 человек. Еще около 300 человек получили ранения, сообщает DW.

«Интенсивность бомбежки и артударов по Восточной Гуте свидетельствует о том, что атака была подготовлена сирийским правительственными войсками», - заявил глава SOHR Рами Абдель Рахман.

Он полагает, что армия таким образом расчищает себе дорогу для наземного наступления.

Восточная Гута является одной из последних территорий в Сирии, остающейся под контролем повстанцев. Город более четырех лет находится в осаде. В регионе около 400 тысяч человек отрезаны от гуманитарной помощи. Активисты указывают, что население находится в крайне тяжелом положении. Евросоюз 19 февраля в очередной раз призвал стороны конфликта к снижению уровня насилия и обеспечению доступа людей к помощи.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

85
Теги