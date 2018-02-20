Нынешний глава Белого дома Дональд Трамп сместил с последней ступеньки в рейтинге американских президентов Джеймса Бьюкекена, который своим правлением фактически создал условия для гражданской войны в стране.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в The New York Times профессор Университета политических наук Хьюстона Брэндоном Роттінгаусом и директором Центра истории и политики Джастином Ваугном.

«Джеймс Бьюкенен, который был во главе страны (1857-1861 гг.), когда Соединенные Штаты скатились в гражданскую войну, уступил своей позицией худшего президента нынешнему главе государства, Трампу», - говорится в публикации.

Действующий глава Белого дома получил лишь 12 баллов (из 100 возможных) в опросе, в котором приняли участие 170 членов Американской ассоциации политических наук, представляющих направление президентов и политиков исполнительной власти. Президенту Бьюкекену присудили 15 баллов, сообщает Укринформ.

Тем временем, самый высокий рейтинг имеют 16-й президент Авраам Линкольн (95 баллов), первый президент Джордж Вашингтон (93 балла) и 32-й глава Белого дома Франклин Рузвельт (89 баллов), который руководил США во времена Второй мировой.

В первую десятку, по версии опроса NYT, также вошли Теодор Рузвельт (81 балл), Томас Джефферсон (80 баллов), Гарри Трумэн (75 баллов), Дуайт Эйзенхауэр (74 балла), Барак Обама (71 балл), Рональд Рейган (69 баллов) и Линдон Джонсон (69 баллов).

Последнее подобное исследование проводилось в 2014 году, и тогда результаты несколько разнились. В частности, тогдашний президент Барак Обама находился на 18-й строчке (сейчас на восьмой), а в десятку первых в рейтинге входили также Билл Клинтон, Вудро Вильсон и Эндрю Джексон.

Новый рейтинг был обнародован в День президентов, который в понедельник отмечают в США.