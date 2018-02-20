Беларусь не может участвовать в миротворческой миссии ООН на Донбассе. Об этом в эфире 5 канала отметила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

По ее словам, причиной этого является то, что Беларусь входит в число стран так называемого «Ташкентского договора».

«Насколько я знаю, Беларусь не вышла из ОДКБ и является членом этой организации. А если мы исключаем НАТО, то вполне логично, чтобы мы не говорили, что страны ОДКБ тоже участвовали в миссии», - прокомментировала Зеркаль.

Она также добавила, что во время переговоров по миротворцам ООН на востоке Украины следует учитывать, что самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР» не являются сторонами переговоров, а в России необходимо доказать, что «играть по их правилам никто не будет».

Напомним, ранее министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что его страна готова направить миротворческий контингент в Украину, чтобы способствовать восстановлению мира в этой стране.