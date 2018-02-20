За минувшие сутки враг провел 12 прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, погиб 1 украинский воин, 3 – получили ранения, еще 1 – получил боевую травму, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«За прошедшие сутки позиции Вооруженных сил Украины подверглись обстрелам со стороны российско-оккупационных войск, в том числе и из оружия запрещенного калибра», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, на луганском направлении из гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по нашим опорным пунктам у Гладосово, Новолуганского и Светлодарска. Более двух с половиной часа из минометов калибра 82-мм и большого спектра стрелкового вооружения, включая гранатометы, захватчики обстреливали защитников Луганского. Минометный разрыв зафиксирован неподалеку Крымского.

На донецком направлении вражеская огневая активность наблюдалась на приморской зоне нашей обороны. В частности, агрессор применил 120-ти и 82-мм минометы вокруг Лебединского, Широкино и Водяного. Кроме того, из минометов, гранатометов и пулеметов незаконные вооруженные формирования вели огонь вблизи Песок.

В штабе подчеркнули, что за минувшие сутки враг провел 12 прицельных обстрелов. В результате огня агрессора, к сожалению, погиб один украинский воин, один военнослужащий получил ранение, еще один наш защитник получил боевую травму. Кроме того, во время выполнения боевой задачи, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве ранения получили еще двое украинских военных.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким защитника, который отдал жизнь за мирное будущее Украины», – сказано в сообщении.