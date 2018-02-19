Министр внутренних дел Арсен Аваков потребовал отменить охрану судов полицией и Национальной гвардией.

В Высший совет правосудия поступила жалоба, что Национальная гвардия сняла охрану с Шевченковского райсуда Киева.

В свою очередь в МВД заявили, что информация о снятии охраны не соответствует действительности.

В то же время Высший совет правосудия не поддержал инициативу Авакова о снятии охраны с судов Министерством внутренних дел и назвал это «давлением на судебную власть».

Президент Петр Порошенко подписал распоряжение о представительстве Украины при рассмотрении вопроса в Международном арбитражном суде о нарушении Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Согласно этому документу защищать интересы страны будет заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Соломенский районный суд Киева получил ходатайство от Специализированной антикоррупционной прокуратуры об отстранении Геннадия Труханова от должности мэра Одессы.

Труханов и его заместитель Павел Вугельман сдали свои загранпаспорта.

Международный валютный фонд подчеркивает важность неотложного принятия закона об антикоррупционном суде и продолжения других отсроченных реформ.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон допустил введение новых санкций в отношении России.

В Министерство иностранных дел России вызвали временного поверенного в делах Украины в РФ Руслана Нимчинского в связи с нападением на здание Россотрудничества в Киеве и выразили ему протест.

В понедельник, 19 февраля, в Верховную Раду поступило представление генерального прокурора Юрия Луценко о предоставлении согласия парламента на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата из фракции «Оппозиционный блок» Евгения Бакулина.

Контрольные службы Российской Федерации в пункте пропуска для автомобильного сообщения «Нехотеевка» с 17 февраля не осуществляли пропуск грузовых автомобилей через российско-украинскую границу.

С 18 февраля в двух пунктах пропуска на российско-украинской границе в Сумской области также наблюдаются некоторые задержки с пропуском грузовиков на территорию РФ.

Позже в Госпогранслужбе сообщили, что оформление грузовых автомобилей в пункте пропуска для автомобильного сообщения «Нехотеевка» постепенно возобновляется.

В воскресенье, 18 февраля, около передовых позиций сил АТО на Светлодарской дуге на собственных минно-взрывных заграждениях подорвались двое боевиков так называемой 7 отдельной мотострелковой бригады незаконных вооруженных формирований.

У православных и греко-католиков с понедельника, 19 февраля, начался Великий пост – самый длительный из многодневных постов, установленных церковью.

Украинскому фристайлисту Александру Абраменко вручили золотую медаль, которую он завоевал на Олимпийских играх-2018.