также в разделеЭкономика
Госстат подсчитал, сколько зарабатывают украинцы 41
Украина запретила поставлять в РФ двигатели для самолетов Ан-148 370
Эксперт: УЗ может стать зависимой от российских производителей 132
Руководитель ФК «Леогейминг Пей» Алена Дегрик об итогах платежной инфраструктуры Украины в 2017 году 35
МВФ: Антикоррупционным судом нужно заняться безотлагательно 43
Российский «ВТБ» сворачивает деятельность в Украине 65
У Гройсмана заявили о выплате зарплатных долгов шахтерам 56
Курс гривни снова начал падать 53
Украинские АЗС продолжают снижать цены на топливо 63
«Газпром» заявляет о поставке в 2017 году в ОРДЛО 2,5 миллиарда кубов газа 35
В прошлом году экспорт Украины вырос на 16% 63
Курс Bitcoin превысил $10 тысяч 46
МВФ еще не определился с датой пересмотра программы сотрудничества с Украиной 38
Курс гривни снова упал 142
В Украине сократился уровень безработицы 35
ВВП Украины в прошлом году вырос на 2,2% 113
Wi-Fi в поездах могут включить в стоимость билетов 71
ВВП Украины в 4-м квартале 2017 вырос на 1,8% 189

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде снять ограничения на проведение Государственной службой по вопросам труда проверок соблюдения законодательства о труде предприятиями. Об этом говорится в законопроекте №8045, зарегистрированном в Раде 15 февраля.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в результате изменений в закон «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» от 3 ноября 2016 года органы контроля утратили право беспрепятственной инспекции предприятий.

Вместо этого, их обязали заблаговременно предупреждать о посещении предприятий и проводить инспекцию в присутствии руководства предприятия.

Также сообщается, что узаконивание ограничений при проведении проверок в сфере соблюдения законодательства по вопросам труда не позволяет должным образом и своевременно обеспечивать такие права, сообщает «Экономическая правда».

Целью принятия законопроекта является восстановление полноценного государственного надзора, в том числе горного, и контроля за соблюдением законодательства о труде, занятости населения, охране труда, гигиене труда.

Отмечается, что эффективность надзора Гоструда может быть обеспечена его внезапностью, возможностью в случае угрозы здоровью или жизни человека остановить выполнение работ, эксплуатации оборудования повышенной опасности.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги