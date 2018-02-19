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Почти четверть украинцев получает более 10 тысяч гривен зарплаты. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

В декабре 2017 года доля работников с заработной платой от 3200 грн до 6000 грн составляла 43,8%, более 6000 грн получали 49,6%, при этом в 23,5% штатных работников начисленная заработная плата превышала 10 тыс. грн, сообщает «Экономическая правда».

В отчете отмечается, что в декабре 2017 года начисления в пределах минимальной заработной платы в Украине имели 6,6% штатных работников, что на 3,7 п.п. меньше, чем в марте 2017 года.
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