Оформление грузовых автомобилей в пункте пропуска для автомобильного сообщения «Нехотеевка», который находится напротив украинского пункта пропуска «Гоптовка» в Харьковской области, постепенно возобновляется. Об этом сообщила Госпогранслужба со ссылкой на информацию российской стороны.

«Смежная сторона сообщила о восстановлении оборудования для досмотра грузов, которое вышло из строя накануне», - говорится в сообщении.

Напомним, пропуск грузовых автомобилей в российском пункте пропуска не осуществлялся с 17 февраля.

Кроме того, определенное накопление транспортных средств в направлении России сейчас наблюдается в пункте пропуска «Бачевск» в Сумской области.

На Сумщине задержка по пропуску грузовиков также отмечалось вчера в пункте пропуска «Екатериновка».