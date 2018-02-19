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С 18 февраля в двух пунктах пропуска на российско-украинской границе в Сумской области наблюдаются некоторые задержки с пропуском грузовиков на территорию РФ, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Так, по данным ведомства, вчера задержка с пропуском грузовиков отмечалась в пункте пропуска «Екатериновка», а сегодня и в пункте пропуска «Бачевск», где уже скопилось около 50 грузовиков.

Госпогранслужба обращается к водителям, которые намерены в ближайшее время пересечь российско-украинскую границу на этих направлениях, с просьбой учесть эту информацию и по возможности выбирать другие маршруты.

Как ранее сообщал ForUm, с 17 февраля контрольные службы Российской Федерации в пункте пропуска для автомобильного сообщения «Нехотеевка» не осуществляют пропуск грузовых автомобилей через российско-украинскую границу. 
ForUm

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