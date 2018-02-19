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Правоохранители задержали мужчину, который зарезал ножом военного и женщину в пгт Розовка, сообщает Главное управление Национальной полиции в Запорожской области.

«17 февраля около 17:00 во время употребления спиртных напитков и внезапно возникшей ссоры в пгт Розовка владелец дома нанес многочисленные ножевые ранения женщине 1986 года рождения и мужчине 1979 года рождения. Последние от полученных телесных повреждений скончались на месте», - сообщили в полиции.

На поиски злоумышленника был ориентирован весь личный состав Розовского отделения полиции. В результате слаженных действий удалось оперативно задержать подозреваемого – ранее судимого мужчину 1988 года рождения.

В настоящее время он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы. Продолжается досудебное расследование.

«17 февраля в Запорожской области при трагических обстоятельствах погиб военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Также погибло гражданское лицо. Официально сообщаем, что данный военнослужащий проходил военную службу по контракту в рядах ДШВ ВС Украины, и находился за пределами воинской части на законных основаниях», - сообщила пресс-служба 79-й десантно-штурмовой бригады.
ForUm

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