«ПриватБанк» предупредил клиентов об опасности регистрации и использования мошеннического приложения для Android «Универсальный Мобильный Банкинг», размещенного в Google Play 14 февраля.
Как говорится в заявлении «ПриватБанка», единственным приложением, которое позволяет пользоваться услугами банка с мобильных устройств, является Приват24.
«Любые посторонние «мобильные банки» - фишинговые программы, созданные для кражи денег и личных данных клиентов», - говорится в заявлении.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время