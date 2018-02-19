Госсекретарь США Рекс Тиллерсон допустил введение новых санкций в отношении России. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.



Руководителю Госдепартамента задали вопрос, почему администрация не применяет в полной мере санкции, предусмотренные решением конгресса.

В ответ Тиллерсон пояснил, что уже предприняты некоторые шаги: в частности, на основании действующего законодательства были предотвращены несколько сделок по продаже российской военной техники, передает РИА Новости.

«Мы рассматриваем еще ряд лиц, в отношении которых могут быть введены санкции», — сказал Тиллерсон.

Как сообщал ForUm, администрация США 29 января представила американскому Конгрессу так называемый «кремлевский доклад», который должен, в частности, определить круг физических и юридических лиц, близких к вертикали власти Путина. В него вошли 210 человек: 114 политиков и 96 бизнесменов.

Доклад содержал как открытый перечень фамилий, который получил название «список миллиардеров» России, так и закрытую часть, которая была обсуждена на секретном брифинге в Конгрессе США.

Перечень был подготовлен в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), принятым в США летом 2017 года. Он не влечет автоматических ограничений против упомянутых лиц, однако подразумевает, что они могут быть введены в будущем.

В минувшую среду министр финансов Стивен Мнучин заявил, что ведомство активно работает над подготовкой санкций в отношении олигархов и представителей руководства России.