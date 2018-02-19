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В «ЛНР» намерены провести «выборы» осенью текущего года. Об этом сообщает издание ЛИЦ.

«Этой осенью нас ожидает важнейшее политическое событие года. «Республике» предстоит еще раз доказать свою состоятельность как государства и во второй раз за нашу историю провести выборы депутатов народного совета и главы «ЛНР», - заявил и. о. «главы ЛНР» Леонид Пасечник.

В то же время он заявил о намерении принять участие в «выборах» «главы ЛНР».

Напомним, ранее главарь «ДНР» Александр Захарченко заявил о намерении провести «выборы на пост «главы» «республики» также осенью 2018 года.  

21 ноября 2017 в оккупированном Луганске разгорелся конфликт между главарями боевиков «ЛНР» Игорем Плотницким и Игорем Корнетом.

24 ноября стало известно, что главарем «ЛНР» стал так называемый «министр государственной безопасности ЛНР» Леонид Пасечник. По его словам, Плотницкий подал в отставку по состоянию здоровья из-за последствий контузии.  
ForUm

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