Украинцев Романа Сущенко и Олега Сенцова планируют обменять на крымских дезертиров Александра Баранова и Максима Одинцова, которых в Украине приговорили к 13 и 14 годам лишения свободы. Об этом сообщил представитель уполномоченного ВР по правам человека Михаил Чаплыга в эфире телеканала NewsОne.

По его данным, сейчас идет подготовка к такому обмену, пишет Liga.net.

«Есть такие граждане Одинцов и Баранов, которые уже получили приговоры. Тут вопрос: будут ли они их оспаривать. Другая информация о том, что дело Сущенко уже передали в суд. Фактически я в этом вижу достаточно активную подготовку к обмену Баранова и Одинцова на Сущенко и Сенцова», - пояснил Чаплыга.

По его словам, чтобы такой обмен состоялся, заключенные с обеих сторон должны получить приговоры соответственно в России и в Украине, а потом быть помилованы.

Бывший военный ВСУ Максим Одинцов, который служил в Крыму на момент его оккупации Россией, приговорен к 14 годам тюремного заключения по обвинению в госизмене и дезертирстве, а именно за переход на службу в армию РФ после аннексии полуострова. Соответствующее решение 6 февраля 2018 года вынес Дарницкий райсуд Киева. Двумя днями позже, 8 февраля, Подольский суд столицы приговорил к 13 годам тюрьмы по аналогичному обвинению еще одного экс-бойца ВСУ из Крыма – Александра Баранова. Его и Одинцова сотрудники СБУ задержали в ноябре 2016 года на админгранице с полуостровом.

В России же тогда заявили, что СБУ якобы выманила военных на пункт пропуска обещаниями передать им дипломы о высшем образовании.

Сущенко задержали в конце сентября 2016 года в Москве. В ФСБ заявили, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил и нацгвардии России. В то же время в Минобороны Украины назвали данное заявление провокацией.

Скоро исполнится четыре года с тех пор, как узником Кремля стал известный крымский режиссер Олег Сенцов. В августе 2015 года он был приговорен российским судилищем к 20 годам лишения свободы по сфабрикованному обвинению в организации терактов в оккупированном Крыму. Сенцов не признал своей вины.