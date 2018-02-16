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14 февраля Кабинет Министров утвердил описания и образцы форменной одежды, а также соответствующие знаки различия лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты и нормы обеспечения форменной одеждой, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

До этого времени лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты обеспечивались форменной одеждой в соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Украины от 23 августа 2005 года, которая потеряла актуальность в связи с вступлением в силу Кодекса гражданской защиты Украины, и признанием утратившим силу Закона Украины «О правовых основах гражданской защиты».

В ГосЧС отметили, что было принято решение утвердить новые образцы форменной одежды с целью приведения в соответствие с требованиями Кодекса, улучшения качества обеспечения лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты в системе ГосЧС.

Так, в распоряжении украинских спасателей и спасительниц будут утепленные куртки темно-синего цвета из плащевой ткани, кители, свитера, полухлопковые брюки, рубашки голубого и белого цвета и плащи-накидки.

Кроме того, на форме будут нашивки с надписью ГосЧС и Ukrainian rescuer, а также нашивка в виде флага Украины и веточки калины. Будет изменен и цвет и форма погон.
ForUm

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