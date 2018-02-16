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Защита лидера «Руху нових сил» Михаила Саакашвили подала жалобу в Европейский суд по правам человека на решение о применении к экс-президенту Грузии процедуры реадмиссии.

Об этом журналистам во время перерыва в Кассационном административном суде Верховного суда Украины сообщил адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий.

«В Европейский суд по правам человека уже направлены документы», - заявил он. «Мы будем пытаться восстановить справедливость в европейском институте», - добавил Чернолуцкий.

Напомним, 12 февраля лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили депортирован в Польшу.

Саакашвили подал в Окружной административный суд Киева иск с требование признать незаконным его реадмиссию из Украины.
ForUm

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