Защита лидера «Руху нових сил» Михаила Саакашвили подала жалобу в Европейский суд по правам человека на решение о применении к экс-президенту Грузии процедуры реадмиссии.

Об этом журналистам во время перерыва в Кассационном административном суде Верховного суда Украины сообщил адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий.

«В Европейский суд по правам человека уже направлены документы», - заявил он. «Мы будем пытаться восстановить справедливость в европейском институте», - добавил Чернолуцкий.



Напомним, 12 февраля лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили депортирован в Польшу.

Саакашвили подал в Окружной административный суд Киева иск с требование признать незаконным его реадмиссию из Украины.