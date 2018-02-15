В среду, 14 февраля, около 16:00, в полицию поступило сообщение о том, что на территорию промышленного предприятия в Каменском, ворвались вооруженные мужчины. Нападавшие прикрывали лица масками, избили работников предприятия и запретили им выходить из помещения, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровщины.

К проведению полицейской операции были задействованы 100 правоохранителей. Во время освобождения заложников никто не пострадал.

Во время спецоперации все лица, проникшие на территорию предприятия, были установлены и задержаны. У них изъято 7 единиц охотничьего гладкоствольного оружия, 1 устройство травматического действия, боеприпасы и 7 ножей.

По указанному событию полиция открыла 2 уголовных производства по признакам ч. 3 ст. 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности) и ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.