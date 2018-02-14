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В Кремле подтвердили факт телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и президента Украины Петра Порошенко, стороны обсуждали обмен пленными и расследование катастрофы Ан-148.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Действительно, позавчера (12 февраля. – Ред.) был телефонный разговор между Порошенко и Путиным. Звонил Порошенко. Президент Украины выразил соболезнования главе российского государства в связи с авиакатастрофой, которая произошла накануне, говорил о готовности взаимодействовать по линии производителя и выяснения причин авиакатастрофы», - сказал Песков, сообщает УНИАН.

По его словам, также упоминалась тема необходимости начатого до Нового года обмена удерживаемыми лицами. Песков подчеркнул, что президенты «детально остановились на этой теме».

Он также добавил, что отмечалась необходимость выполнения Минских договоренностей.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что во вторник,12 февраля состоялся телефонный разговор между президентами Украины и России Петром Порошенко и Владимиром Путиным.
ForUm

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