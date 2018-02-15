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В средней школе в Паркленде во Флориде произошла стрельба, в результате которой не менее 17 человек погибли и несколько получили ранения.

Последние данные о числе погибших предоставил офис местного шерифа, сообщает ВВС.

«С прискорбием сообщаю, что 17 человек погибли», - написал шериф Скотт Израел в Twitter.

 


 

 

Инцидент произошел в средней школе Stoneman Douglas High School в Паркленде, штат Флорида (округ Броуард).

Сообщается, что сначала нападавший привел в действие пожарную сигнализацию, что вызвало в школе панику, а потом открыл стрельбу по бегущим людям.

По словам шерифа, у стрелка была автоматическая винтовка и «бессчетное множество магазинов».

Стрелять по людям он начал на улице, убив трех человек. Затем зашел в здание школы, где застрелил еще 12 человек. Еще двое скончались от полученных ран в больнице.

По словам шерифа, среди погибших есть как ученики школы, так и взрослые, однако пока не известно, родители это или учителя.

Еще не все из убитых опознаны. Пока известно лишь, что в числе жертв – тренер местной футбольной команды.

Американские СМИ сразу же сообщили, что нападавший – 19-летний бывший ученик школы Николас Круз. Позже его личность подтвердили в офисе шерифа, добавив, что Круз арестован.

В больницы было доставлено в общей сложности 17 человек, двое из них погибли, трое по-прежнему находятся в критическом состоянии.

Нападавший был также сначала доставлен в больницу, где медики оказали ему помощь, прежде чем передать обратно спецслужбам, поместившим Круза под арест.

USA Today сообщает, что стрелок был известен полиции, так как он «был участником федеральной программы подготовки молодых резервистов» (Junior Reserve Officers' Training Corps - JROTC). Из школы Круза исключили за «нарушение дисциплины».

«Мы уже начали прочесывать его вебсайты и то, что он писал в соцсетях», - заверил Израел, назвав некоторые из постов Круза «очень, очень тревожными».
ForUm

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