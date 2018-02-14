Лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили получил в Нидерландах удостоверение личности.
«Сегодня в Амстердаме, впервые за последнее время, у меня появился настоящий документ, удостоверяющий мою личность. Сразу по прибытию в Нидерланды мне вручили удостоверение личности, дающее право на проживание и работу в Евросоюзе», - написал он в Facebook.
По его словам, вся процедура заняла всего несколько минут.
«Но я как никогда решительно настроен вернуть свое украинское гражданство», - заявил Саакашвили.
Напомним, 12 февраля лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили депортирован в Польшу.
Саакашвили заявил, что будет восстанавливать свое украинское гражданство.
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