Лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили получил в Нидерландах удостоверение личности.

«Сегодня в Амстердаме, впервые за последнее время, у меня появился настоящий документ, удостоверяющий мою личность. Сразу по прибытию в Нидерланды мне вручили удостоверение личности, дающее право на проживание и работу в Евросоюзе», - написал он в Facebook.

По его словам, вся процедура заняла всего несколько минут.

«Но я как никогда решительно настроен вернуть свое украинское гражданство», - заявил Саакашвили.

Напомним, 12 февраля лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили депортирован в Польшу.

Саакашвили заявил, что будет восстанавливать свое украинское гражданство.