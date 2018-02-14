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Кабинет Министров Украины одобрил законопроект о внесении изменений в закон о санкциях, который потенциально может предполагать расширение санкций против России.

Соответствующий проект закона был одобрен и направлен на рассмотрение парламента на заседании правительства в среду, сообщает УНИАН.

При этом детали одобренного законопроекта озвучены не были, однако согласно пояснительной записке к документу, возможное расширение санкций обусловлено опасностью использования программного обеспечения происхождением из государства-агрессора.

Напомним, 15 мая 2017 года Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», которым среди прочего предполагается блокировка доступа к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также российскому сервису Mail.ru и сервисам «Яндекс» и «Яндекс.Україна».

Также этим указом запрещена самая популярная бухгалтерская программа 1С.
ForUm

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