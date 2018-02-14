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В проекте федерального бюджета США на 2019 год предусмотрено предоставление Украине 200 млн долларов на цели усиления безопасности и обороны, сообщает пресс-служба посольства Украины в США.

Согласно официально обнародованному документу, указанные средства предлагается направить на предоставление нашей стране военной техники и снаряжения, другого оборудования и услуг военного назначения, логистического обеспечения, разведывательной поддержки Вооруженных сил и сил безопасности Украины.

В посольстве отметили, что по сравнению с бюджетным запросом на 2018 год предлагаемая сумма помощи нашему государству увеличена на 50 млн долларов.

В проекте бюджета на 2019 год Украина включена в небольшой перечень стран, которые будут получать с помощь также и по программе Государственного департамента «Международное военное финансирование» (Foreign Military Financing, FMF).

В дальнейшем бюджетный запрос должен пройти изучение и обсуждения в американском Конгрессе, где могут вноситься изменения и дополнения (опыт предыдущих лет свидетельствует о возможности увеличения Конгрессом соответствующих ассигнований). Окончательные объемы помощи Украине будут известны уже после завершения всего процесса прохождения документа, который сейчас на начальной стадии.

Напомним, в начале сентября 2017 года комитеты по вопросам Вооруженных сил США Палаты представителей и Сената утвердили «компромиссный» проект оборонного бюджета на 2018 финансовый год, который предусматривает $350 млн для Украины, в том числе в виде летального оружия.

В ноябре проект закона одобрил Сенат

12 декабря 2017 года оборонный бюджет подписал президент США Дональд Трамп.
ForUm

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