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Россия за три года не выполнила ни одного пункта Минских соглашений. Об этом в Twitter сообщила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

«12.02.15 принят комплекс мер по имплементации Минских соглашений (2014). Ни одного пункта РФ не выполнила. РФ нужна война и дестабилизация Украины», – подчеркнула она.

Напомним, ранее Беца, комментируя заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, отметила, что «слом» Минских соглашений - это продолжающееся невыполнение Россией своих обязательств.

Президент Петр Порошенко считает, что совместно с мощной международной проукраинской коалицией нужно заставить Россию полностью выполнить Минские соглашения.
ForUm

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