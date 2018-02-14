Экс-заместитель руководителя департамента по особо важным делам в сфере экономики Генеральной прокуратуры Дмитрия Суса взяли под стражу без возможности внесения залога.

Об этом говорится в постановлении Соломенского суда Киева, сообщает Громадське со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Напомним, 25 июля 2017 детективы НАБУ под процессуальном руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали Дмитрия Суса на территории международного аэропорта «Борисполь».

26 июля ему сообщили о подозрении, и 27 июля экс-чиновнику ГПУ суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца.

В январе суд изменил ему меру пресечения на залог в размере 1,76 млн гривен.

Поскольку Сус не внес эти деньги в качестве залога, то судьи решили изменить ему меру пресечения на содержание под стражей.

Суса подозревают в завладении чужим имуществом в крупных размерах путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, завладение и растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного повторно; предоставление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной законом Украины «О предотвращении коррупции» (ч.3 ст.191, ч.4 ст.191, ст.366-1 УК).