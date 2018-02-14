Вчера, 13 февраля, в оккупированном Крыму Евпаторийский городской суд принял решение о «депортации» 23 граждан Украины за «незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности». Об этом сообщил адвокат и эксперт Регионального центра прав человека Роман Мартыновский.

«На сегодняшний день мы уже обладаем информацией обо всех этих 23 лицах. Они нами идентифицированы. Мы имеем решение Евпаторийского суда почти по всем этим лицам. Эти решения принимались несколькими судьями, но можно сказать, что практически все они написаны в одном стиле. Эти лица работали на реконструкции детского сада «Якорь». Можно сказать, что, видимо, была такая массовая акция, когда все они были задержаны. Там буквально с разницей 5-10 минут были составлены протоколы. И с такой же разницей в 10 минут происходили судебные разбирательства», - рассказал Мартыновский, сообщает Громадське радіо.

По его словам, ни один из этих лиц не был обеспечен правовой помощью. «В судебных решениях отсутствует ссылка на то, что кого-то из них представлял адвокат», - пояснил правозащитник.

Мартыновский отметил, что всех этих лиц обвинили в том, что они нарушили правила трудоустройства на территории Российской Федерации. Он также уточнил, что они не являются жителями Крыма. «Это жители материковой части Украины. С точки зрения украинского законодательства, они находились на этой территории абсолютно на законных основаниях. Никаких оснований с точки зрения международного права для выдворения этих людей с территории Крыма у Российской Федерации не было», - отметил Мартыновский.

По его словам, сразу после судебного решения этих лиц вывезли из Крыма и поместили в центры временного содержания иностранных граждан, расположеннык на территории РФ. «Один из этих центров находится в селе Новоукраинское Краснодарского края. Второй центр - в Ростовской области, в городе Новочеркасск. Сейчас мы имеем точную информацию о том, что все эти лица находятся именно в этих двух центрах. И мы получили эту информацию непосредственно от администрации центров», - заявил Мартыновский.

«Что касается Новочеркасска, это место, расположенное на окраине города. Это место изолированное, обнесено забором с колючей проволокой, оно охраняется. Оттуда нельзя выйти. Там нет абсолютно свободного передвижения по территории. Там нет возможности свободно общаться с близкими, это можно делать только с разрешения администрации. Однако, люди, которые находятся там, в определенных случаях могут звонить. То есть им иногда оставляют мобильные телефоны», - добавил он.