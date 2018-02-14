также в разделеЭкономика
Нацбанк назвал причины роста курса гривни 19
Кабмин утвердил гособоронзаказ на три года 16
Кабмин утвердил повышение цен на билеты в поездах 100
Кабмин передал украинскую ГТС новому оператору 158
Количество больных корью в Украине пошло на спад 32
АЗС продолжают снижать цены на топливо 70
На межбанке гривня укрепилась до 26,67 за доллар 35
Курс валют: доллар и евро упали ниже психологических отметок 96
Гройсман хочет быстро пересмотреть нормы строительства дорог 60
На украинских АЗС начал дешеветь бензин 72
Эксперты МВФ начали работу в Украине 34
Запасы газа в украинских ПХГ значительно сократились 160
Курс Bitcoin поднялся до $8,5 тысячи 70
МВФ: Теневая экономика Украины достигает 45% 74
В январе инфляция ускорилась до 1,5% 29
Криптовалюту назвали одним из главных механизмов финансирования боевиков 42
Ввоз подержанных авто в Украину увеличился в 3 раза 56
Курс гривни продолжает укрепляться 57

В апреле состоится первое в 2018 году плановое повышение цен на билеты для пассажиров «Укрзализныци». Об этом заявил директор по экономике и финансам компании Андрей Рязанцев.

«Первый этап роста цен на билеты в поездах на 10% мы планируем ориентировочно с 1 апреля. Полученные средства направим на развитие пассажирской инфраструктуры. Сейчас мы закупаем пассажирские вагоны, которые производит национальный производитель. Достаточно быстрыми темпами осуществляется модернизация вагонов, инвестируем в ремонт подвижного состава», - рассказал Рязанцев, сообщает ЦТС.

Он также заверил, что деньги, полученные УЗ в результате повышения тарифов, пойдут на специальный инвестиционный счет, за счет которого будет обеспечиваться повышение качества пассажирских перевозок.

По словам Рязанцева, в последний раз УЗ повышала тарифы на пассажирские перевозки еще в 2014 году. «С тех пор индекс потребительских цен вырос минимум на 60-70%, в 4-6 раз увеличилась стоимость коммунальных и других услуг. По всей номенклатуре товаров, которые нужны железной дороге, существенно выросли цены», - констатирует он.

При этом, подчеркивает чиновник, стоимость билетов на поезда все равно останется конкурентной в сравнении с автобусными перевозками.

Как сообщал ForUm, ранее и.о. председателя правления ПАО «Укрзализныця» Евгений Кравцов заявил, что тарифы на пассажирские железнодорожные перевозки планируется индексировать в конце лета и второй – в конце 2018 года, каждый раз на 10-12%.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

73
Теги