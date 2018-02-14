По ходатайству прокуратуры города Киева Голосеевский районный суд столицы продолжил безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей двум соисполнителям убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По решению суда срок содержания под стражей продлен еще на 60 суток.

В прокуратуре напомнили, что 36-летнему жителю города Павлоград Днепропетровской области (соучастнику убийства, который выполнял роль водителя), а также его 39-летнему сообщнику, уроженцу Херсонской области, который принимал участие в организации преступления и непосредственно осуществлял наблюдение за Вороненковым, сообщено о подозрении в п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Как известно, 23 марта 2017 года Вороненкова убили в центре Киева. В результате перестрелки также были ранены его охранник и сам нападавший, который позже скончался от ранений.

15 июня в Павлограде сотрудники Службы безопасности Украины задержали активиста «Павлоградской самообороны» Ярослава Тарасенко, который привез киллера к месту убийства.

9 сентября 2017 года генпрокурор Украины Юрий Луценко объявил о раскрытии убийства: по версии следствия, заказчиком преступления выступил бывший гражданский муж вдовы политика Марии Максаковой россиянин Владимир Тюрин.