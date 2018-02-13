За 2 года расследований Национальное антикоррупционное бюро Украины вернуло государству 253,3 млн грн, предотвратило хищение около 2 млрд грн, еще более 674 млн грн - в процессе конфискации, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

Отмечается, что по результатам работы в 2017 году НАБУ вернуло государству 177,4 млн грн, из которых 103,9 млн грн - во втором полугодии. Всего за два с лишним года расследований государству возвращено - на основании решений суда или добровольно на счета государственных компаний - более 253 млн грн. Например, во втором полугодии на этапе досудебного расследования на счета ПАО «Укрнафта» усилиями детективов НАБУ было возвращено 51,7 млн грн.

«Говоря о положительном экономическом эффекте от деятельности НАБУ, стоит также отметить средства, хищению которых удалось помешать. В частности, с момента начала расследований детективы Бюро сохранили для государства более 2 млрд грн», – говорится в сообщении.

Бюро также отметили, что активно работают над устранением условий для совершения преступлений, в том числе через исковую работу в хозяйственных судах. По состоянию на конец 2017 года юристы НАБУ подготовили и направили в суд 35 исков о признании недействительными сделок на общую сумму более 6 млрд грн. 28 исков суд удовлетворил; в 13-ти из них судом кассационной инстанции приняты окончательные решения. По результатам рассмотрения исков НАБУ более 130 млн грн уже взыскано в пользу государства.

Наибольшая сумма средств, конфискованных по решению суда – 712,4 млн грн. Речь идет о судебных решениях по искам Национального бюро, которыми признаны недействительными 13 договоров об уступке права требования/перевода долга за электроэнергию при посредничестве ЧАО «ХК «Энергосеть». 38 млн грн из этой суммы уже фактически возвращены. Выполнение остальных судебных решений обеспечит возврат еще 674,4 млн грн.

В НАБУ подчеркнули, что при вынесении обвинительных приговоров по делам, которые уже слушаются в суде, появятся юридические основания для взыскания в доход государства еще как минимум 400 млн грн, а также большого количества движимого и недвижимого имущества, которые были арестованы на этапе досудебного расследования.