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Разведчик террористов «ДНР» приговорен к 9 годам заключения, сообщили ForUm’у в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Во время судебных слушаний установлено, что 24-летний уроженец Славянского района в декабре 2015 года по собственной воле вступил в ряды боевиков. Получив позывной «Туман», был назначен на должность разведчика 1-го взвода разведывательной роты 1-й Славянской бригады террористической организации «ДНР».

С оружием в руках и в камуфлированной одежде он вместе с другими боевиками дислоцировался в с. Комсомольское Старобешевского района Донецкой области. Пройдя инструктаж в так называемом «министерстве государственной безопасности ДНР», осужденный осуществлял наблюдение за военнослужащими Вооруженных сил Украины.

В октябре 2016 сообщника террористов задержали сотрудники СБУ при пересечении блокпоста.

В суде своей вины он не признал, однако, по мнению коллегии судей Токмакского районного суда Запорожской области, общественное обвинение полностью доказало вину гражданина.

Сообщник террористов признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической группе или террористической организации), и приговорен к 9 годам лишения свободы.
ForUm

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