С 24 февраля начинается капитальный ремонт станции «Святошин», в связи с этим выход к проспекту Победы, заводу «АТЕК» и подземный переход не будут работать.

Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия.

«В часы «пик» во избежание скопления людей возможно частичное ограничение входа в рабочий вестибюль – выход к железнодорожной станции, проспекту Победы и вещевому рынку», - предупредили в метрополитене.

Работы продлятся до октября этого года. На станции запланировано установка лифтов

для маломобильных групп населения.