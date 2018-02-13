Президент Петр Порошенко принял участие в церемонии прощания с украинским философом и общественным деятелем, директором Института философии имени Григория Сковороды, академиком НАН Украины Мирославом Поповичем, которая состоялась в помещении конференц-зала Национальной академии наук Украины. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

Порошенко почтил память великого ученого-философа и гуманиста и выразил слова соболезнования семье Поповича.

«Сегодня Украина хоронит своего великого сына Мирослава Владимировича Поповича. Трудно преувеличить масштаб этой личности и дел, которые он сделал для возрождения Украины, украинского духа, украинской морали», - сказал Порошенко.

Президент отметил, что в последние годы, во время работы в рамках инициативы «Первое декабря», имел возможность довольно часто встречаться с Мирославом Поповичем и говорить о будущем Украины. «Мирослав никогда не смотрел в прошлое. Он всегда смотрел в будущее и мечтал о решительном реформировании Украины, давал очень ценные советы», - добавил он.

«Для меня сегодня это не просто потеря великого украинца, крупного государственного деятеля. Я могу сказать, что в определенной степени Мирослав был моим учителем», - сказал Порошенко.

Глава государства вспомнил свою последнюю встречу с философом, которая проходила в формате группы «Первое декабря»: «Он был полностью погружен в работу, в советы. Он очень переживал за Украину. Это был великий гражданин. Он очень заботился о том, что мы должны сделать. Для меня это была очень сильная поддержка. «Именно поэтому для меня это очень личное», - добавил Порошенко.

Напомним, академик, заслуженный деятель науки и техники Украины, доктор философских наук, профессор Мирослав Попович умер на 88 году жизни 10 февраля.