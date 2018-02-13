В «ЛНР» принят «закон», которым разрешается во время военного положения задерживать на 60 суток лиц, подозреваемых в причастности к совершению «преступлений, создающих угрозу безопасности ЛНР».

Об этом говорится в поправках к «закону о военном положении», опубликованных на сайте главаря ЛНР.

«В исключительных случаях в период действия военного положения к лицам, в отношении которых имеются требующие проверки основания допускать их причастность к совершению преступлений, создающих угрозу безопасности «ЛНР», может применяться превентивное задержание на срок 30 суток», - говорится в «документе».

Срок задержания может быть продлен до 60 суток. Задержание прекращается на основании решения «министра государственной безопасности» или «министра внутренних дел», согласованного с «генеральным прокурором».

Задержанные будут содержаться в изоляторах временного содержания. Проверка причастности к преступлению будет проводиться «органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность».