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Реальной альтернативы минской переговорной площадке для урегулирования конфликта в Украине на сегодняшний день не существует. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности, передает БЕЛТА.

«По-прежнему с тревогой воспринимается развитие ситуации у нашего ближайшего южного соседа. Беларусь продолжает обеспечивать необходимые условия для проведения регулярных заседаний трехсторонней контактной группы. В 2017 году состоялось почти 30 таких встреч. Полагаю, что, несмотря на различные и достаточно неожиданные заявления (для общественности, может быть, неожиданные, а для меня это вполне ожидаемые заявления), реальной альтернативы этой переговорной площадке на сегодняшний день не существует», - сказал Лукашенко.

В целом, отметил он, за прошедший год в мире не удалось погасить ни один из существующих вооруженных конфликтов. Более того, возникли новые очаги напряженности, а политическая конфронтация государств и блоков получает законодательное закрепление в национальных стратегиях.

«Наряду с непрекращающимися вооруженными конфликтами и демонстрацией гонки вооружений в мире активно используются и другие изощренные формы международного давления. В их числе разноплановые санкции, шантаж, приемы экономического удушения, информационные операции. В то же время механизмы поддержания международной безопасности практически не работают», - констатировал президент Беларуси.

Ранее 19 января президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил о предложении президента США Дональда Трампа перенести переговоры по урегулированию конфликта на востоке Украины из Минска в другое место.
ForUm

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