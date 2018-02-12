Прокуратура Харьковской области настаивает на избрании меры пресечения в виде ареста для экс-мэра Славянска Нели Штепы.

Об этом сказал прокурор Харьковской области Юрий Данильченко, комментируя тот факт, что прежняя мера пресечения – круглосуточный домашний арест с электронным браслетом – закончилась 13 января, а новая не избрана, сообщает Укринформ.

«Еще 19 января в Октябрьский райсуд Харькова подано ходатайство прокуратуры об избрании обвиняемой Штепе меры пресечения в виде содержания под стражей. Это ходатайство также получено и стороной защиты. Однако подготовительное судебное заседание по делу, на котором будет решен вопрос об избрании Штепе очередной меры пресечения, на сегодня не проведено, в том числе, по причине самотвода судьи»,- сказал он.

Назначенное на 7 февраля судебное заседание также не состоялось, на этот раз в связи с неявкой Штепы, которая предоставила суду ходатайство о переносе слушания дела в связи с прохождением медицинского обследования в больнице Славянска.

«Следующее судебное заседание назначено на 28 февраля. Надеемся, в этот день слушание дела состоится, и на нем будет решен вопрос об избрании для Штепы меры пресечения», - отметил прокурор.

По его словам, обвинение собрало достаточно доказательств вины Штепы: «Однако судьи не спешат принимать окончательное решение. Мы не можем найти представителя судебной власти, который бы взял на себя ответственность и принял окончательное решение».

Напомним, 22 января Октябрьский райсуд Харькова, назначенный Апелляционным судом Харьковской области для рассмотрения дела экс-мэра Славянска Нели Штепы, так и не избрал для нее меру пресечения, хотя прежняя – круглосуточный домашний арест с электронным браслетом – закончилась 13 января. Дело в том, что председательствующий судейской коллегии Владимир Курило взял самоотвод: его отец, тоже судья, уже принимал участие в рассмотрении дела Штепы.

По словам адвоката Александра Шадрина, сразу после отвода судьи Штепа уехала в Славянск.

17 января Апелляционный суд Харьковской области избрал для рассмотрения дела Штепы Октябрьский райсуд Харькова. Это 4-й по счету суд, где дело Штепы рассматривают с самого начала в 5-й по счету раз, а судебная коллегия, которая вновь допросит всех свидетелей, будет 11-й по счету. Рассмотрено 8 томов дела, но в них отсутствуют документы, которые прямо подтверждают виновность Штепы.

Защита Штепы сомневается, что судебный процесс продвинется: в марте-апреле по указу Президента Украины все районные суды будут ликвидированы, вместо них создадут окружные суды, и Апелляционному суду Харьковской области придется вновь решать вопрос о подсудности дела Штепы.

Штепа была задержана 11 июля 2014 года. На суде она поясняла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, что в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны «под дулом автомата». Ей грозит пожизненный срок.